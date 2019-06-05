Ремонтные работы всё не завершаются, и некоторым жителям Владивостока снова придётся столкнуться с ситуацией, когда они остаются без воды и электричества, сообщает DEITA.RU со ссылкой на МУПВ "ВПЭС" И Примводоканал.

Сегодня, 5 июня, с 9:00 до 18:00 не будет воды у проживающих на улице Нейбута, 75, 75а, 77.

Останется без электричества гораздо большее количество граждан, с 9:00 до 17:00. Список всех, кого затронут отключения, смотрите в таблице ниже.

Анастасия Туркова