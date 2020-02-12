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Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Столицу округа хотят перенести в Преображение

преображение

«Мы хотим развиваться»: преображенцы просят преобразить свой поселок

Жители поселка Преображение записали видеообращение, адресованное лично губернатору Приморья Олегу Кожемяко. В нем недовольные сельчане выразили недовольство последствиями реорганизации работы муниципалитетов, сделавшей их «заложниками» другого населенного пункта – села Лазо, сообщает ИА DEITA.RU.

По их словам, вслед за градообразующим предприятием посёлка – базой тралового флота – в упадок стал приходить сам населенный пункт. Опасения по поводу того, что Преображение может стать «очередным моногородом/селом» местные аргументировали по-своему.

Так, по словам участников видеообращения, практически вся социальная инфраструктура Лазовского района (где и находится ПГТ) находится в одноименном административном центре. В то же время для любых, самых простых нужд, например, «за бумажкой» (справкой и тд) или даже сдачи анализа «в баночке» преображенцам приходится ездить в село Лазо. Стоит отметить, что Преображение населяет почти 6700 человек, что примерно на 1\6 больше среднего числа жителей в поселках городского типа в крае.

По словам все тех же спикеров с видеоролика, молодые семьи уезжали бы из ПГТ и района в целом гораздо меньше, если бы ситуация обернулась вспять, а Преображение имело перспективы развития.

«Олег Николаевич, просим вас посодействовать в вопросе о преобразовании Лазовского района в муниципальный округ с административным центром округа в поселке Преображение», - такой главный тезис озвучили авторы обращения, являющиеся жителями поселка.

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