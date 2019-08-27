Люди массово опаздывают на работу, сообщает DEITA.RU.

Сегодня, 27 августа, у большинства жителей Владивостока нет никаких шансов добраться до своих рабочих мест вовремя. Мощный ливень принёс настоящий дорожный апокалипсис. Десятки городских улиц затоплены и не дают автолюбителям возможность преодолеть их даже на проходимых машинах.

Главные магистрали города парализованы. Начиная от въезда во Владивосток, заканчивая выездами из спальный районов и центра наблюдаются глухие заторы, которые ещё не скоро сдвинутся с места.

Согласно данным сервиса 2ГИС, пробки в дальневосточной столице составляют 9 баллов.

Как отмечают синоптики, дождь может продлиться во Владивостоке в течение всего дня.





Дмитрий Шевченко