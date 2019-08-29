Семибалльные пробки сковали дальневосточную столицу средь бела дня в четверг, 29 августа, сообщает DEITA.RU.

Судя по Яндекс. Картам, в многокилометровых пробках Владивостока погрязли тысячи машин. Въезд в город фактически парализован трехкилометровой пробкой, средняя скорость которой едва ли достигает пяти километров в час. Затор начинается на пересечении улицы Чапаева и проспекта 100 лет Владивостоку. В обратном направлении машины тоже толкаются, начиная от въезда на Золотой мост и заканчивая поворотом на Русскую. Проще говоря, главное направление столицы стоит.

Не менее эпично стоят улицы Русская, Выселковая, Окатовая и Снеговая. Проспект Красного знамени и Народный проспект тоже стоят.

Напомним, что на Владивосток обрушились мощные ливни, которые фактически уничтожили часть инфраструктуры города. В администрации Приморского края даже озвучили цифры. По предварительным данным, стихия нанесла ущерб только одной дальневосточной столице на сумму свыше 100 миллионов рублей.

Екатерина Брязгунова