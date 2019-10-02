Новости
Санкт-Петербургская биржа может переехать на Дальний Восток
2 Октябрь 2019, 20:45
Долги в России будут списывать по новой схеме
2 Октябрь 2019, 20:15
Госдума решила запретить наклейки на автомобилях
2 Октябрь 2019, 20:00
Столицу сковали жуткие пробки
2 Октябрь 2019, 19:45
Эксперты предрекли рублю скорую смерть
2 Октябрь 2019, 19:30
Китайцы считают русских воинственными
2 Октябрь 2019, 19:15
Благотворительный русско-японский концерт в помощь детям с онкологией откроет фестиваль культур стран АТР
2 Октябрь 2019, 19:06
Тысячи гаишников попали под сокращения
2 Октябрь 2019, 19:00
Столицу сковали жуткие пробки
2 Октябрь 2019, 19:45
Водители не могут добраться с работы домой из-за дорожных
работ, сообщает DEITA.RU.
В среду, 2 октября, во Владивостоке зафиксированы 9-балльные пробки. Такие данные предоставляет сервис Яндекс.Карты.
Судя по картам, сильнее всего заторы в Первомайском районе Владивостока: стоит улица Олега Кошевого, Золотой мост, Вилкова, Борисенко, Луговая. Также бордовым цветом обозначены улицы Светланская, Некрасовская, Красного знамени.
Также до сих пор перекрыта объездная - Седанка-Патрокл. Еще утром ее закрыли из-за большого количества ДТП по причине плохой видимости.
Причины пробок по всему городу – срочный ремонт дорог, подпорной стены на Котельникова и, конечно, ДТП.
Елена Миронова