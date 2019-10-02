Столицу сковали жуткие пробки

Водители не могут добраться с работы домой из-за дорожных работ, сообщает DEITA.RU.



В среду, 2 октября, во Владивостоке зафиксированы 9-балльные пробки. Такие данные предоставляет сервис Яндекс.Карты.

Судя по картам, сильнее всего заторы в Первомайском районе Владивостока: стоит улица Олега Кошевого, Золотой мост, Вилкова, Борисенко, Луговая. Также бордовым цветом обозначены улицы Светланская, Некрасовская, Красного знамени.

Также до сих пор перекрыта объездная - Седанка-Патрокл. Еще утром ее закрыли из-за большого количества ДТП по причине плохой видимости.

Причины пробок по всему городу – срочный ремонт дорог, подпорной стены на Котельникова и, конечно, ДТП.

Елена Миронова