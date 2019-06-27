Киев может перестать быть главным городом Украины, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "112 Украина".

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил о том, что в администрации Владимира Зеленского задумались над переносом столицы Украины.

По словам парламентария, среди альтернатив Киеву рассматривается Кривой Рог и многие другие города. Также Рабинович назвал инициативу сотрудников Зеленского о переносе столицы "официальным заявлением".

Самого депутата дико возмутило это предложение и он отметил, что подобные "шутки должны закончиться". По словам Рабиновича, происходящее уже напоминает анекдот.

Дмитрий Шевченко