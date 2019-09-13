Стольким россиянам повысят зарплату

Стало известно, сколько россиян начнёт получать больше денег, сообщает DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.

Уже в следующем году финансовые власти страны намерены увеличить величину МРОТ. Как рассказал глава Минтруда, его повышение на себе ощутят более трёх миллионов россиян по всей стране.

При этом, Максим Тополин отметил, что примерно 50% из этого числа работают на государственной службе, а также в муниципальных органах и учреждениях.

Министр также подчеркнул, что повышение МРОТ потребует немалых денег. По его словам, бюджету страны и регионов такая мера обойдётся в почти 21 миллиард рублей.

Напомним, что после повышения минимальная зарплата в России должна составить 12 130 рублей. Скачок показателя МРОТ должен составить семь с половиной процентов.

Дмитрий Шевченко