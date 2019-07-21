В Приморье случилось лобовое ДТП с участием двух автомобилей, сообщает DEITA.RU.

Как информирует паблик dpskontrol_125rus, в аварии в Спасском районе региона разбились сразу две старенькие иномарки.

Судя по характеру повреждений автомобилей, которые после столкновения улетели в кювет, восстановлению они не подлежат.

Информации о пострадавших не поступало.

Напомним, ранее прошла информация о страшной аварии в Шкотовском районе. В ней из-за столкновения с многотонным грузовиком погибли шесть человек. При этом ребенку чудом удалось выжить.

Екатерина Брязугнова