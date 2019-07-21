21 Июль 2019, 09:55
Столкновение двух иномарок в Приморье попало на камеру
Источник изображения: DEITA.RU
В Приморье случилось лобовое ДТП с участием двух автомобилей, сообщает DEITA.RU.
Как информирует паблик dpskontrol_125rus, в аварии в Спасском районе региона разбились сразу две старенькие иномарки.
Судя по характеру повреждений автомобилей, которые после столкновения улетели в кювет, восстановлению они не подлежат.
Информации о пострадавших не поступало.
Напомним, ранее прошла информация о страшной аварии в Шкотовском районе. В ней из-за столкновения с многотонным грузовиком погибли шесть человек. При этом ребенку чудом удалось выжить.
Екатерина Брязугнова
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