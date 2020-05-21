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Столкновение на встречной - микроавтобус перевернулся во Владивостоке

дтп

На месте происшествия находится автомобиль реанимации

На улице Борисенко во Владивостоке перевернулся микроавтобус. Все обстоятельства происшествия пока не известны, сообщает ИА DEITA.RU.

Как пишут в паблике «Экипажи ДПС», на повороте к заправке стоял Mark X, в то время как Toyota Lite Ace Noah выехал на встречную полосу, обгоняя автобус. В это время микроавтобус врезался в Mark и перевернулся.

Очевидцы отмечают, что на месте ДТП собралась значительная пробка.

- Марк был хороший, - шутят пользователи в соцсети.

Также на видео видно, что на месте происшествия уже находится автомобиль реанимации.

Пока что точной информации о пострадавших не поступало. 

дтп

Александра Маслова

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