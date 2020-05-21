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Столкновение на встречной - микроавтобус перевернулся во Владивостоке
На месте происшествия находится автомобиль реанимации
На улице Борисенко во Владивостоке перевернулся микроавтобус. Все обстоятельства происшествия пока не известны, сообщает ИА DEITA.RU.
Как пишут в паблике «Экипажи ДПС», на повороте к заправке стоял Mark X, в то время как Toyota Lite Ace Noah выехал на встречную полосу, обгоняя автобус. В это время микроавтобус врезался в Mark и перевернулся.
Очевидцы отмечают, что на месте ДТП собралась значительная пробка.
- Марк был хороший, - шутят пользователи в соцсети.
Также на видео видно, что на месте происшествия уже находится автомобиль реанимации.
Пока что точной информации о пострадавших не поступало.