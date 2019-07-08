Минтранс посчитал предварительные убытки от запрета полетов в Грузию, сообщает DEITA.RU.



Министерство транспорта России подсчитало, какие убытки получил бюджет страны из-за запретов рейсов в Грузию. Об этом сообщают «Ведомости».

Так, по предварительным подсчетам, потери российских авиакомпаний от запрета полетов составят 3 млрд рублей. По словам главы ведомства Евгения Дитриха, в эту сумму входят как прямые убытки компаний, так и часть упущенной выгоды. Точная сумма потерь станет известна в конце следующей недели.

При этом, по данным издания, россияне негативно отнеслись к запрету полетов в популярную у туристов страну. Около 4,5 тысяч российских туристов решили остаться в Грузии, несмотря на сообщения властей об опасности.

Ранее сообщалось, что россияне начали массово скупать недвижимость в Грузии.

Елена Миронова