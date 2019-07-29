Стало известно, сколько россиян считает, что потянет ипотеку, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Известия".

ВЦИОМ посчитал количество граждан, которые намереваются заключить ипотечный договор для приобретения своего жилья. Согласно данным ведомства, почти семь миллионов россиян хотят взять ипотеку до 2024 года.

При этом, только 90% людей уже сейчас имеют источник дохода достаточный для ежемесячных выплат по кредиту за квартиру.

Также стало ясно, что 1,7 миллионов рассчитывает при получении ипотеки на накопления, полтора миллиона россиян хотят продать уже имеющееся жильё для оплаты займа, а ещё 1,1 миллиона будут продавать иное имущество дабы иметь возможность приобрести новую квартиру.

Дмитрий Шевченко