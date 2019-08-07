На сколько можно превышать на дорогах скорость, чтобы не получить штраф, сообщает DEITA.RU.

По закону превысить скорость можно максимум на 20 км/ч от установленного ограничения. Но риск быть остановленным доблестным дорожным патрулем все равно в таком случае есть. Если вы на участке дороги с допустимым пределом в 90 км/ч поедете на скорости 110,1 – это нарушение. Поэтому не рекомендуется ездить быстрее, чем 109 км/ч – чтобы не рисковать правами и кошельком.

Штраф в сумме зависит от того, насколько вы превысили допустимый режим.

При езде по дороге с ограничением в 20 км/ч на скорости 40 – 500 рублей.

Превышение на 40-60 км/ч – штраф 100 рублей, иногда до 1500.

Превышение на 60-80 км/ч – платите в казну 2000 и более. Заодно и права можно сдать на 4-6 месяцев.

Превышать на 80 и более км/ч – расстаться с 5000 рублей или с правами на полгода.

Анастасия Туркова