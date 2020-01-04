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Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Стоматологом, избившим женщину с ребенком, занялись следователи

следком

Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю ведет доследственную проверку по резонансному случаю в Уссурийске, сообщили DEITA.RU в ведомстве.

Накануне в социальных сетях появились сведения о том, что в одном из медицинских учреждений города Уссурийска Приморского края не оказали стоматологические услуги малолетнему ребенку, в результате чего между родителями ребенка и врачом произошел конфликт. 

По утверждению автора сообщения в популярном паблике  mark2che, мать с 3-летним ребенком обратилась в клинику за экстренной стоматологической помощью. Из регистратуры женщину направили к врачу, который принимать ребенка отказался.

«После чего женщина потребовала письменный отказ, понимая, что врач не идет не на какой контакт, взяла телефон и начала снимать на видео. В этот момент ребенок находился у нее на руках. Врач схватил ее за руку, в которой находился телефон и начал ломать ей пальцы, в тоже время наносить удары локтем ей по голове. В результате у женщины сотрясение головного мозга, перелом указательного и среднего пальца на правой руке. У ребенка сильный испуг и паническая атака», - говорится в сообщении.

«По данному факту следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю проводится доследованная проверка в порядке ст. ст. 143, 144 УПК РФ. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам всех проверочных мероприятий будет приятно процессуальное решение», - сообщили DEITA.RU в ведомстве.

Дмитрий Санников

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