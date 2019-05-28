Водители регулярно рассказывают о новых способах развода на российских дорогах. К сожалению, автомобилистов разводят не только мошенники, но и сотрудники ГИБДД, которым, видимо, нужно выполнить план по нарушениям ПДД, сообщает DEITA.RU.

Таким новым разводом, о котором сегодня говорят автовладельцы, стала патрульная машина, которая может длительно время двигаться следом за водителем. Разумеется, автомобилист видит еще в зеркало заднего вида, однако не подозревает, зачем она едет следом.

Через некоторое время на автомобиле ДПС загораются проблесковые маячки и голос через диктофон требует срочной остановке. «Вы слышите номер вашего автомобиля, паркуетесь, но по-прежнему недоумевает: что не так», — рассказывают те, кто уже попадал в такую ситуацию.

«Уже на обочине подходит инспектор интересуется, по какой причине вы не подчинились законным требованиям. Вашему удивлению нет предела: остановился же! И тут вам демонстрируют видеозапись, на которой четко видно, что полицейский безрезультатно пытается докричаться до машины», — продолжает водитель.

В чем фокус? В том, что звук у громкоговорителя не был включен, поэтому водитель впереди идущей машины и не слышал требования. Через некоторое время, когда на записи уже несколько минут, звук включается, и автолюбитель тут же подчиняется требованию.

Екатерина Брязгунова