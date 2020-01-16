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Сторис Мишустина: пас от Путина
Владимир Путин 15 января предложил руководителю ФНС Михаилу Мишустину возглавить правительство РФ, сразу же после того как в отставку подал весь кабинет. Это произошло после ежегодного послания президента Федеральному собранию. DEITA.RU решило выяснить, что известно о новом премьере и как он представлен, как его предшественник в Интернете.
Для начала в нескольких социальных сетях сразу появились страницы Михаила Мишустина. Так, аккаунты были зарегистрированы в Facebook, Вконтакте, Instagram и даже появился одноименный телеграмм-канал. Большинство страниц появилось почти сразу же после предложения Владимира Путина.
Закрытый аккаунт только в социальной сети «Вконтакте», в остальных профили открыты, поэтому подписаться на них не составит ни каких трудностей. Например, в Facebook у нового премьера уже 10 друзей. В Instagram было создано пять аккаунтов, которые так или иначе могут быть связаны с новым премьером, на момент публикации ни один из них пока не получил официального подтверждения – синей галочки. В Twitter, которым пользовался Дмитрий Медведев, пока нет соответствующей страницы.
Михаил Мишустин принимает участие в играх хоккейной ночной лиги, вместе с Владимиром Путиным и его близким окружением. СМИ пишут, что за его фигурой стоит значительное число политических групп влияния, а фигура он компромиссная.
За девять лет руководства Федеральной налоговой службой Михаил Мишустин редко появлялся в СМИ. Также мимо него прошли и западные санкции, в список он не попадал. При этом СМИ пишут, что глава ФНС хорошо зарабатывает, основываясь на его ежегодных декларациях.
Напомним, что 15 января премьер-министр Дмитрий Медведев подал в отставку после того как Владимир Путин сделал послание Федеральному собранию. Во время него президент предложил внести некоторые изменения в Конституцию РФ, к примеру назначать вице-премьеров и министров будет Госдума. В связи с этим предложением кабинет министров и подал в отставку.
Иван Крышан