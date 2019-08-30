Нао Цутия, студентка из Японии, посетив Владивосток, стала юбилейным гостем Приморья, прибывшим по электронной визе, сообщает DEITA.RU.

Нао Цутия прибыла во Владивосток со своей подругой, Рисой Саито. Девушки удивились подобной яркой встрече – юбиляров встретили в русских национальных нарядах, с песнями и плясками, с караваем и солью. Японские туристки попробовали национальное яство, и остались очень довольны встречей. Как отмечают Нао Цутия и Риса Саито, для них стало неожиданностью, что Россия расположена так недалеко от родного острова. Гостьи отметили, что рады посетить такую популярную страну, как Россия, всего после нескольких часов перелёта.

Оформление электронной визы по упрощенному варианту для посещения Дальнего Востока России доступно жителям 18 стран Африки и Азии, а также гражданам Мексики. Приморский край занимает лидирующие позиции по числу зарубежных гостей, а также приезжих из других регионов страны. Владивосток занимает почётное третье место после Москвы и Санкт-Петербурга по уровню развития въездного туризма. Работа ведётся в рамках реализации госпрограммы «Развитие туризма Приморского края».

Режим электронных виз действует на Дальнем Востоке уже на протяжении двух лет. За это время по всему ДФО было выдано более 140 000 электронных виз. Наибольшую популярность механизм снискал у граждан КНР – из Китая посетить Дальний Восток пожелало более 83 тысяч человек.

Софья Корф