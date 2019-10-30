Стоянку большегрузов запретят в одном из районов Владивостока

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Новые дорожные знаки установят на улице Калинина, сообщает DEITA.RU.
Как рассказали в отделе организации дорожного движения управления дорог и благоустройства администрации Владивостока, такое решение принято по просьбам жителей и результатам проведенного мониторинга дорожной ситуации. Дорожные знаки «Остановка запрещена» совместно с табличками дополнительной информации 8.4.1 «Вид транспортного средства», которые распространяют своё действие на грузовые автомобили с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонн, в ближайшее время установят в районе дома № 57 по улице Калинина.
«Установка дополнительных знаков дорожного движения на данном участке обусловлена необходимостью обеспечения безопасности людей, а также беспрепятственного проезда других участников дорожного движения», - отметили специалисты.
Это не первая мера по организации движения грузовиков во Владивостоке. Ведь, как известно, перевозчики крупногабаритного и тяжеловесного транспорта очень часто не соблюдают правила дорожного движения, игнорируют знаки запрета, чем создают помехи автотранспорту на загруженных участках улиц, особенно в часы пик.
Так, ранее было принято решение о запрете движения большегрузов по отдельным участкам дорог в рабочие дни в часы пик – с 7.00 до 20.00. Ограничение вступит в силу после проведения мероприятий по проектированию схемы организации дорожного движения и выставлению соответствующих технических средств организации дорожного движения, сообщили в мэрии. Параллельно решается вопрос о временном «отстойнике», предположительно он будет в районе улицы Дальней.
Михаил Светлов