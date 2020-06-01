Страх и нестабильность: российские банки вывозят золото за границу

Российские банки продают золото в обмен на долларовые купюры, которые разобрали россияне за последние месяцы кризиса, считает доцент кафедры «Финансы и кредит» Школы экономики и менеджмента ДВФУ Максим Кривелевич. Об этом он рассказал ИА DEITA.RU.

Как отметил экономист, вывоз золота из страны по большей степени является вторичным действием, потому взамен него возят наличные долларовые средства.

«За последние месяцы россияне сняли с вкладов и депозитов банков долларов на сумму эквивалентную 27 самолетам. В итоге банки остались без наличных средств, а чтобы ввезти доллары российским банкам необходимо вывезти золото, которое будет обеспечением для валюты. Остальные причины – цена драгоценного металла, его добыча не имеет никакого отношения к сегодняшним реалиям. А реальное отношение имеет введение нового налога и нестабильность ситуации, которая убила всякое малейшее доверие к сохранению валюты на депозитах в банках», - подчеркнул Максим Кривелевич.

Он добавил, что большинство россиян не затронет вопрос продажи золота. Однако ситуация с долларовой ликвидностью говорит о том, что россияне оценивают общую картину, а по их поступкам можно судить об общем уровне тревожности в стране.

«Если вы будете затевать новый бизнес, брать кредит или предпринимать другие резкие действия, то имейте введу, что ваши соседи вокруг трактуют ситуацию, как чрезвычайно кризисную, иначе бы они доллары не клали бы под подушку. Уровень запуганности один из важнейших индикаторов, потому что испуганным людям можно продать только гречку и патроны», - отметил экономист.

По его мнению, в такой ситуации у людей начинается горячка, желание что-то срочно сделать, Однако иногда лучшим решением будет ничего не делать или заняться техническими вопросами.

Напомним, что с начала 2020 года в российских банках объемы золота уменьшились на 16,82 тонны. В апреле рост экспорта увеличился на 15%, драгоценного металла вывезли меньше, потому что увеличилась его цена.