Страха больше нет: приморцы обвалили индекс самоизоляции

Погожие майские деньки с отличной тёплой, солнечной погодой никак не способствуют тому, чтобы жители Приморского края соблюдали режим самоизоляции, сообщает DEITA.RU.

Согласно данным сервиса Яндекс.Карты, по состоянию на 14.00 местного времени, индекс самоизоляции в основных городах региона не превышает полутора баллов.

В частности, во Владивостоке установлен антирекорд в 1,2 балла, что означает, что на улице находится очень много людей — гораздо больше половины. В Артёме показатель чуть лучше — 1,3 балла, однако этого явно недостаточно для соблюдения того уровня предосторожности, о котором постоянно говорят власти.

По всей видимости, приморцев не страшит ни постоянный рост заболеваемости коронавирусом в регионе, ни уже известные летальные случаи вследствие болезни новой заразой, ни сотни уже выписанных в отношении нарушителей режима самоизоляции штрафов.

Ранее губернатор края Олег Кожемяко отмечал, что до 11 мая в регионе будет усиленно патрулирование улиц приморских городов с целью повышения уровня эпидемиологического самосознания граждан.