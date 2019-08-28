Одну из российских страхованных компаний ждал отзыв лицензии. Осведомленные об этом учредители решили незаконным способом вывести из уставного капитала крупную сумму, сообщает DEITA.RU.

Как рассказали в МВД России, сделать это им успешно удалось в 2016 году. Схема мошенничества выглядела следующим образом. Так как у страховой должны были отнять лицензию, после чего все ликвидные активы должны были пойти на выплаты кредиторам.

Оценив ситуацию, злоумышленники решили вывести одного из учредителей из состава предприятия с выплатой действительной стоимости доли в уставном капитале. Таким образом со счетов конторы было выведено свыше 67 миллионов рублей.

На данный момент возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата». Одному из руководителей страховой компании обвинение предъявлено заочно.

В ближайшее время его объявят в федеральный и международный розыск.

Екатерина Брязгунова