К ним предъявляют претензии по качеству «натурального возмещения» убытков, сообщает DEITA.RU.



Регулятор деятельности страховых компаний, Центральный Банк России, опубликовал указание о санкциях к тем страховщикам, которые нарушают правила «натурального возмещения» - оплаты ремонта не владельцу авто, а сразу автосервиса. Теперь компаниям запретят платить автосервисам, если они допускали ошибки.

Как пишет «Коммерсантъ», ремонтная реформа ОСАГО позволяет страховщикам давать деньги на ремонт не владельцу авто, а напрямую автосервису. При этом, важно, чтобы сервис располагался не дальше, чем в 50 километрах от места аварии или дома автовладельца. Кроме того, на все работы должно уходить не более 30 дней, а гарантия на кузовной ремонт установлена сроком на год.

Если страховщик нарушит правила «натурального возмещения», ему запретят платить автосервисам напрямую на срок от трех месяцев до года. При этом отмечается, что такую форму возмещения убытков выбирают только в 20% случаев.

По данным журналистов, в ответ страховщики готовятся поднять цены на автострахование. Это связано не только с новыми правилами, но и с тем, что некоторое время назад стоимость полисов занижали ради борьбы с конкурентами. В некоторых регионах полисы могут подорожать на 5-10%.

Елена Миронова