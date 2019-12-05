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Страховщики сказали, что будет с ценой ОСАГО

осаго

Информацию о том, что цены скоро взлетят, назвали ложью, сообщает DEITA.RU.

Представители Российского союза автостраховщиков опровергли сообщения о скором росте цен на ОСАГО. Ранее появилась информация о том, что стоимости полиса может вырасти на 30%.

Как отметили в РСА, никаких предпосылок к скачку цен на полисы нет. Более того, с момента старшта первого этапа реформы ОСАГО цены на полисы даже понизились. В среднем по стране ОСАГО подешевел на 5%. При этом компании повышают выплаты – в среднем они выросли на 2,7%.

В РСА подытожили: поднимать панику насчет роста цен на страховые полисы по автогражданке не стоит. В ближайшее время не планируется никаких измненеий в закон, так что стоимость, скорее всего, продолжит снижаться.

 Елена Миронова

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