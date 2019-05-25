Страховщики рассмотрели и обдумали закон об обязательной фотофиксации технического осмотра автомобилей, сообщает DEITA.RU.

Заместитель исполнительного директора Российского союза автостраховщиков (РСА) Сергей Ефремов подтверждает высказанную политиками мысль: цены рвануть вверх не должны. Камеры и их установка – обычное дело сегодня, в копеечку не влетит. Расходы могли бы быть существеннее на видеофиксацию, в то время как несколько снимков не сыграют большой роли в ценообразовании. Это уже проверялось опытным путем.

Добросовестность работников сервиса и саму процедуру доверили проверять ГИБДД, дав им право появляться в любой момент без предупреждения в целях контроля качества.

Анастасия Туркова