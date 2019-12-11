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Страховые компании нашли способ не платить по ОСАГО
Новая редакция закона «Об ОСАГО», которая накануне вступила в силу, позволит страховым компания не платить по полису, сообщает DEITA.RU.
Так, до 29 октября страховщики могли предъявить претензии и не выплачивать страховку только владельцам электронного ОСАГО. Речь идет о тех случаях, когда владелец транспортного средства целенаправленно вносил в страховку недостоверные данные с целью экономии на договоре автострахования.
Однако новая редакция закона распространила данные правила и на бумажные полисы ОСАГО, а это означает, что страховщики получили прекрасную возможность не платить в случае аварии, если в документе наблюдается ошибка. Ошибка, как известно, дело нехитрое. Ушлые страховщики смогут ее вносить намеренно, чтобы в последствии избежать выплат, пишет портал «Автовзгляд».
Екатерина Брязгунова