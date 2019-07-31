К оставшимся на рынке страховым компаниям требования будут только ужесточаться, сообщает DEITA.RU.

С сегодняшнего дня, 31 июля, в России начинают действовать новые правила регистрации страховых компаний. Самым главным изменением, вступившим в силу, является требование к объёму уставного капитала организации, а точнее его нижнему уровню.

Теперь компания сможет заняться такой деятельностью только при условии наличия у неё 300 миллионов рублей в качестве стартового капитала.

Кроме этого, в зависимости от типа страхования, которым собирается заниматься организация, вводятся также и соответствующую коэффициенты, повышающие порог в хода в этот бизнес.

При этом, отдельно обозначены требования к компаниям, осуществляющим обязательное медицинское страхование. Размер их уставного капитала должен начинаться от 120 миллионов рублей.

Расширится и перечень документов, которые должны предоставлять претенденты на лицензии, поменяется порядок расчета страховых тарифов.

Дмитрий Шевченко