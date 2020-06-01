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17 Февраль 2020, 14:13

Страна детей: родители могут получить не только 10 тысяч

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В день защиты детей Госдума разъяснила механизмы выплат и поддержки семей как в период борьбы с вирусом, так и в дальнейшей перспективе, сообщает ИА DEITA.RU.

В 2017 году президент Путин объявил период до 2027 года «десятилетием детства». Это стало началом реформ господдержки отечественных семей. Однако пандемия коронавируса заставила в срочном порядке увеличить интенсивность программы, дополнив ее новыми выплатами. Так, дети до трех лет получают по 5 тысяч рублей ежемесячно надбавки по расчету за апрель, май и июнь - период карантина и постепенного выхода из него.

Также президент аносировал дополнительную разовую выплату на всех детей от 3 до 16 лет в размере десяти тысяч рублей. Глава государства назначил ежемесячные выплаты тем семьям, чей доход меньше двух значений регионального прожиточного минимума.

Кроме того, надбавки получат потерявшие работу родители. Один из уволенных с 1 марта родителей сможет дополнительно три месяца (апрель, май, июнь) получать по 3 000 рублей за каждого несовершеннолетнего ребенка.

В период борьбы с вирусом также увеличено пособие по уходу за ребенком для неработающих граждан. Сейчас оно составляет 6732 рубля.

К слову, на совещании с членами правительства 19 мая глава Минтруда Антон Котяков доложил президенту, что если граждане оформят все льготы и надбавки, которые правительство уже разработало, то сумма компенсации может составить более 100 тысяч рублей.

Госдума напоминает о том, что с этого года серьезно выросли и выплаты по материнскому капиталу. Семьи с первым ребенком получат по 466 тысяч, а за второго дадут на 150 тысяч больше - 616. Серьезно упрощается сам процесс подачи заявки на маткапитал. Пенсионный фонд принимает решение о выплате в течение пяти рабочих дней. Раньше заявление рассматривали дольше двух недель.

Кроме того, родившие либо усыновившие первого и второго ребенка освобождаются от уплаты НДФЛ. Были внесены изменения в Налоговый кодекс — расширен перечень доходов, не облагаемых НДФЛ.

Изменения коснулись и школьников. В частности, решен вопрос обеспечения их горячим питанием. По новому закону дети должны быть не менее одного раза в день обеспечены бесплатным горячим блюдом и горячим напитком. Правила вступают в силу с 1 сентября, все расходы на себя берет государственный бюджет.

Примечательно, что акцент на детей будет сделан и в новых конституционный поправках. Их приоритетный статус будет закреплен. Госдума приводит цитату из текста: «Дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России. Государство создает условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности и уважения к старшим».

Отметим, по информации многих СМИ по всей стране, с сегодняшнего дня на счета граждан стали поступать президентские выплаты на детей. Деньги поступают на банковские карточки с отметкой «зачисление пенсии».

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