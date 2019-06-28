В Прибалтике зреют антироссийские военные настроения, сообщает DEITA.RU.

Литва объята антироссийской истерией. Об этом пишет издание National Interest, которое заявляет, что участница НАТО активно готовится к возможной войне с Россией.

Между тем, военные эксперты называют сценарий нападения России на Латвию крайне маловероятным. Как сообщается в материале, Вильнюс обеспокоен военным укреплением Калининграда.

Эксперты посчитали, что на сегодняшний день Литва сможет поставить под ружьё лишь 14 тысяч солдат в случае необходимости.

Как отмечают военные аналитики, под предлогом защиты от России правительство Литвы уже увеличило свои военные расходы на 2% от своего ВВП.

Кроме этого, как отмечают специалисты, нагнетание обстановки в Прибалтике может быть связано с желанием некоторых стран разместить у себя ограниченный контингент военных сил США.

Дмитрий Шевченко