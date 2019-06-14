Рынок труда ощущает дефицит работников этой сферы, сообщает DEITA.RU.

Портал "Авито Работа" поделился статистикой, согласно которой лишь за последний год востребованность в медицинских сотрудниках возросла на 7,3%. В связи с тем, что врачи и вообще сотрудники здравоохранения оказались в дефиците, их зарплаты подросли на 2%. Сейчас средняя заработная плата в отрасли составляет 38 тысяч рублей.

Как показали результаты исследования, проведённые порталом, больше всего в новых медиках нуждается Волгоград. Именно здесь количество вакансий и предложений о работе выросло на 51% по сравнению с прошлым годом.

Самый большой спад востребованности зафиксирован в Тюмени. Здесь всего за год врачи потеряли 25% своей популярности на рынке труда.

Примечателен ещё и тот факт, что эксперты говорят, что многие медработники занижают свои ожидания от зарплаты и на самом деле могли бы претендовать на более щедрое вознаграждение своей работы.

Ранее стало известно, сколько зарабатывает таможенный декларант. Как оказалось, зарплата таких специалистов весьма достойная.

Дмитрий Шевченко