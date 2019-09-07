Несовершеннолетний прикинулся девушкой и оставил двоих мужчин без сотни тысяч рублей, сообщает DEITA.RU со ссылкой на региональное управление МВД.

Инцидент произошел в Ямало-Ненецком АО, где несовершеннолетний злоумышленник создал фейковый аккаунт под именем девушки Ангелины и упрашивал двух мужчин под разными предлогами перевести ему деньги.

Таким образом ему удалось заполучить девяносто девять тысяч рублей у двух жителей Уренгоя.

Когда потерпевшие обратились в полицию, выяснилось, что вместо девушки с ними общался ранее судимый шестнадцатилетний подросток, который находится под подпиской о невыезде.

Теперь на него заведено еще одно уголовное дело – по факту мошенничества.

Анастасия Туркова