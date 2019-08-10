За первые полгода текущего года по президентской программе «Семейная ипотека» банки выдали ипотечные кредиты на сумму 23 миллиарда рублей, сообщает DEITA.RU. Информацию об этом опубликовал паблик putin_leader.

Напомним, данной программой могут воспользоваться семьи, где родился второй или последующие дети с 1 января 2018-го по 31 декабря 2022 года.

Жителям Дальнего Востока по данной программе повезло больше всего. Им представляются ипотеки со ставкой пять процентов. Однако здесь есть одно условие — ребенок должен был родиться с 1 января текущего года.

Стоит отметить, что в социальных сетях буквально просят расширить данную программу, потому что в своей крыше над головой нуждаются не только российские дети, рожденные с 1 января 2018 года. «А как же другие дети, которые родились 31 декабря 2017 года и раньше... Не повезло?», «А если у меня третий родился в августе 2017 года, мне забуду выпишут? Странно как-то обозначили даты», — пишут люди в социальной сети.

Екатерина Брязгунова