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Странные запросы москвичей озвучили риелторы

дом, подъезд, квартира, почтовые ящики

Некоторые требования к квартирам кажутся абсурдными, сообщает DEITA.RU.

Поиск квартиры – дело всегда сложное и хлопотное. Однако иногда для риелторов оно усложняется странными запросами клиентов. О том, чего хотят москвичи от будущих квартир, рассказала Lenta.ru.

На первом месте в рейтинге странных запросов – квартиры по фэн-шую. Для покупателей важно, чтобы совпало все – иначе жизнь пойдет под откос.

На втором месте – совместная работа с астрологом. По каждой квартире риелтор вынужден готовить целую пачку документов, по которым астролог принимает решение.

Третье место – поиск квартиры и дома под определенным «счастливым» номером.

Елена Миронова

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