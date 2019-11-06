Новости
Странные запросы москвичей озвучили риелторы
6 Ноябрь 2019, 02:45
Эксперты рассказали о депутатской пенсии в 400 тысяч
6 Ноябрь 2019, 02:00
Пользователей Android предупредили об очередной угрозе
6 Ноябрь 2019, 01:15
Клиенты Альфа-банка в опасности
6 Ноябрь 2019, 00:30
«Не такие уж большие деньги»: питание первоклассника встанет в 6 тысяч
5 Ноябрь 2019, 23:45
Ордена, картины, сцена, танцы – ночь искусств накрыла Владивосток
5 Ноябрь 2019, 23:24
Яркий объект появился в одном из городов Приморья
5 Ноябрь 2019, 23:19
Правительство Медведева экономит на брошенных детях
5 Ноябрь 2019, 23:15
Странные запросы москвичей озвучили риелторы
Некоторые требования к квартирам кажутся абсурдными,
сообщает DEITA.RU.
Поиск квартиры – дело всегда сложное и хлопотное. Однако иногда для риелторов оно усложняется странными запросами клиентов. О том, чего хотят москвичи от будущих квартир, рассказала Lenta.ru.
На первом месте в рейтинге странных запросов – квартиры по фэн-шую. Для покупателей важно, чтобы совпало все – иначе жизнь пойдет под откос.
На втором месте – совместная работа с астрологом. По каждой квартире риелтор вынужден готовить целую пачку документов, по которым астролог принимает решение.
Третье место – поиск квартиры и дома под определенным «счастливым» номером.
Елена Миронова