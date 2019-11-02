Странный дорожный знак может появиться в России

Идею уже реализовали в московском парке «Сокольники», сообщает DEITA.RU.



Жители подмосковного города Реутов предложили властям установить у дорог новые знаки. На них должен быть изображен человек, уткнувшийся в мобильный телефон. Так горожане хотят защитить недальновидных пешеходов и предупредить водителей о них.

Как пишет издание «За рулем», идея для знака появилась у местных жителей после визита в парк «Сокольники». Там администрация установила похожий знак в местах действия бесплатного Wi-Fi. Люди утыкаются в смартфоны и даже не замечают, когда сходят с тропинок и выходят на дороги.

Елена Миронова