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Странный дорожный знак может появиться в России
Идею уже реализовали в московском парке «Сокольники»,
сообщает DEITA.RU.
Жители подмосковного города Реутов предложили властям установить у дорог новые знаки. На них должен быть изображен человек, уткнувшийся в мобильный телефон. Так горожане хотят защитить недальновидных пешеходов и предупредить водителей о них.
Как пишет издание «За рулем», идея для знака появилась у местных жителей после визита в парк «Сокольники». Там администрация установила похожий знак в местах действия бесплатного Wi-Fi. Люди утыкаются в смартфоны и даже не замечают, когда сходят с тропинок и выходят на дороги.
Елена Миронова