telegr wh call

Новости

У природы свой отопительный сезон

17 Октябрь 2019, 17:15

«Помогите» — новый развод у банкоматов набирает популярность

17 Октябрь 2019, 17:00

Русский крейсер попал на поздравительную открытку американского конгрессмена

17 Октябрь 2019, 16:45

Самые влиятельные женщины мира - сподвижница Навального и активист-аутист

17 Октябрь 2019, 16:30

Фонд «Восточный Порт» помог больнице Находки обновить автопарк

17 Октябрь 2019, 16:16

Фестиваль «На островах чудес» прошел на Сахалине

17 Октябрь 2019, 16:15

Долгожданные дороги появятся во Владивостоке

17 Октябрь 2019, 16:15

Школа практического врача объединила медиков самых разных профилей

17 Октябрь 2019, 16:05

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Странный пассажир на крыше авто попал на видео в столице

машина, авто, транспорт, парковка

Странный пассажир замечен на крыше автомобиля во Владивостоке, сообщает DEITA.RU. Видео соответствующего содержания опубликовал паблик dps.control в четверг, 17 октября.

На Некрасовском путепроводе на крыше автомобиля местные жители заметили чайку. Авто двигалось по дороге со скоростью потока и, возможно, водитель даже не знал, что подвозит пассажира.

В какой-то момент птица сорвалась и полетела по своим делам. «Видимо, доехала», — шутя люди.

Ранее прошла информация о том, что в ближайшем будущем ГИБДД заменит треноги на новые комплексы видеофиксации. Их начнут размещать на крыше патрульных автомобилей.

Екатерина Брязгунова

Видео: dps.control

Читайте также:

Охота на Лексусы: еще один водитель лишился дорогого авто

За такие нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

За эти нарушения ГИБДД накажет на 15 тысяч рублей

Популярное

ГИБДД вводит новый тест для водителей

Россиянам закрыли дорогу в Таиланд

МЧС призывает выбросить смартфоны

Медведев решает судьбу Приморья
Загрузка...
Загрузка...