Новости
У природы свой отопительный сезон
17 Октябрь 2019, 17:15
«Помогите» — новый развод у банкоматов набирает популярность
17 Октябрь 2019, 17:00
Русский крейсер попал на поздравительную открытку американского конгрессмена
17 Октябрь 2019, 16:45
Самые влиятельные женщины мира - сподвижница Навального и активист-аутист
17 Октябрь 2019, 16:30
Фонд «Восточный Порт» помог больнице Находки обновить автопарк
17 Октябрь 2019, 16:16
Фестиваль «На островах чудес» прошел на Сахалине
17 Октябрь 2019, 16:15
Долгожданные дороги появятся во Владивостоке
17 Октябрь 2019, 16:15
Школа практического врача объединила медиков самых разных профилей
17 Октябрь 2019, 16:05
Странный пассажир на крыше авто попал на видео в столице
Странный пассажир замечен на крыше автомобиля во Владивостоке, сообщает DEITA.RU. Видео соответствующего содержания опубликовал паблик dps.control в четверг, 17 октября.
На Некрасовском путепроводе на крыше автомобиля местные жители заметили чайку. Авто двигалось по дороге со скоростью потока и, возможно, водитель даже не знал, что подвозит пассажира.
В какой-то момент птица сорвалась и полетела по своим делам. «Видимо, доехала», — шутя люди.
Ранее прошла информация о том, что в ближайшем будущем ГИБДД заменит треноги на новые комплексы видеофиксации. Их начнут размещать на крыше патрульных автомобилей.
Екатерина Брязгунова
Видео: dps.control