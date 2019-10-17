Странный пассажир на крыше авто попал на видео в столице

Странный пассажир замечен на крыше автомобиля во Владивостоке, сообщает DEITA.RU. Видео соответствующего содержания опубликовал паблик dps.control в четверг, 17 октября.

На Некрасовском путепроводе на крыше автомобиля местные жители заметили чайку. Авто двигалось по дороге со скоростью потока и, возможно, водитель даже не знал, что подвозит пассажира.

В какой-то момент птица сорвалась и полетела по своим делам. «Видимо, доехала», — шутя люди.

Ранее прошла информация о том, что в ближайшем будущем ГИБДД заменит треноги на новые комплексы видеофиксации. Их начнут размещать на крыше патрульных автомобилей.

Екатерина Брязгунова