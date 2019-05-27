На прошлой неделе во Владивостоке состоялась международная конференция городов «северных экономик» Россия-Китай-Республика Корея-Япония, сообщает DEITA.RU.



23 и 24 мая в гостиничном комплексе Lotte прошла встреча, на которой присутствовали представители нескольких городов-побратимов: губернатор Приморья Олег Кожемяко, мэр Владивостока Олег Гуменюк, мэр Пусана О Го Дог и генеральные консулы Республики Корея, Китая и Японии.

Открывая конференцию, мэр Пусана отметил, что доволен подписанием протокола о намерениях по развитию сотрудничества с Приморьем. Он отметил, что Владивосток - близкий европейский сосед для Кореи, и их объединяет общая история.

Отметим, Владивосток пользуется популярностью у тысяч корейских граждан. Ожидается, что в этом году регион посетит более 300 тысяч граждан Республики Корея. Рост интереса к дальневосточной столице объясняют большим интересом к городу Владимира Путина и ежегодным проведением ВЭФ.

Кроме того, Республика Корея намерена развивать в Приморье логистический потенциал. Представители Республики отметили, что этот регион - важнейшее окно для поставки товаров из Южной Кореи, Китая, Японии и Монголии. И с каждым годом темпы и объемы продолжают расти.

Помимо логистики О Го Дон отметил необходимость наращивать взаимодействие между Россией и Республикой Корея на уровне муниципалитетов и частного бизнеса.

«Такой формат способен к более быстрому развитию, чем сотрудничество на высоком уровне», – отметил мэр Пусана. Он также добавил, что готов создать совместную структуру на уровне администрации Владивостока и Пусана, которая могла бы заниматься вопросами сотрудничества двух регионов.

Елена Миронова