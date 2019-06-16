Сразу четыре страны Южной Америки остались без электроснабжения в воскресенье, 16 июня, сообщает DEITA.RU. Об этом информирует поставщик электроэнергии Edesur на своей странице в Twitter.

По имеющей информации, сбой в системе электроснабжения оставил без света всех жителей Аргентины и Уругвая, а это порядка 48 миллионов человек. Кроме того, пострадали некоторые районы Бразилии и Парагвая.

Отмечается, что перебои с электроэнергией начались утром в воскресенья. При этом в некоторых районах страны проходят выборы в местные органы власти.

Напомним, природа Аргентины считается одной из самых красивых в мире. Патагония вошла в том-10 прекраснейших мест для катания на горных лыжах.

Екатерина Брязгунова