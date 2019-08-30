Во второй половине дня в пятницу, 30 августа, смертельная авария произошла на федеральной трассе Хабаровск — Владивосток, сообщает DEITA.RU. Кадры с места аварии публикуют местные паблики.

Судя по кадрам, большую четырехполосную трассу не смогли поделить груженный спецтехникой эвакуатор и микроавтобус. В результате столкновения легковое транспортное средство было фактически уничтожено.

По имеющейся информации, есть погибшие.

Стоит отметить, что, по данным Яндекс. Карты, в районе развилки на Раздольное формируется пробка в обе стороны. На 17 часов 41 минуту по местному времени ее протяженность составляет примерно один километр в каждую из сторон.

Екатерина Брязгунова







