Экономная и заботливая зампредседателя Госдумы Ирина Яровая своей новой идеей вновь возмутила россиян. Граждане обвинили народную избранницу в том, что все ее, да и не только ее инициативы — «против народа», сообщает DEITA.RU.

Напомним, Ирина Яровая предложила прописывать в Уставе товариществ садоводов и огородников дату, время и место ежегодного общего собрания, которое с 1 января текущего года стало обязательным. По ее мнению, это позволит сократить расходы на почтовые конверты, ведь о проведении собрания нужно уведомить каждого так называемого дачника, а у них в силу возраста вряд ли имеется электронная почта.

Ознакомившись с новой идеей Яровой в социальных сетях, россияне высказали свое мнение. «Я поражаюсь мудрости и глубоким мыслям этих людей... Это же надо такую сложную задачу решила... Теперь станет легче жить», «Господи, да оставили бы этих дачников в покое», «Как же раньше-то обходились без этого закона», «Все развалили, до дачников добрались. Народ выживает. Страшно за детей. Законы все против народа. Издевательство», «Отлично... Главное — делать вид, что работа делается, а новые законы разрабатываются», «А зачем собираться-то? Люди приехали, посадили картохи, да уехали, смысл этих собраний?», «Им что делать нечего, берем лопаты, садим сады и овощи, каждый садит огород и сад, и слово «дача» очень хорошее и работай и отдыхай и детей на лето вывез», «У нас Седанке дачники в коттеджах живут, сплошь… интересно, их коснется этот закон? Одна «дача» круче другой…» — пишут россияне.

Екатерина Брязгунова