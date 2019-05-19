Поздно вечером в субботу, 18 мая, во Владивостоке случился коммунальный потоп. Во время начала гидравлических испытаний явно что-то пошло не так, сообщает DEITA.RU. Видео с места происшествия опубликовал паблик dpskontrol_125rus.

По словам очевидцев, трубу прорвало на Народном проспекте в районе дома номер 25. Фонтан высотой около метра бьет из земли в центре проезжей части. Автомобили не могут преодолеть водяное пространство.

Кроме того, бурная река стремится по дороге и вытекает на сам Народный проспект. «Страшное — дело», — отмечает автор видео.

Екатерина Брязгунова