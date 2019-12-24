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Страшной стаей занялся Следком

Собакен

Жители микрорайона жалуются на то, что боятся выйти из дома, сообщает DEITA.RU.

Следственное управление Следственного комитета России по Приморскому краю начинает доследственную проверку по факту публикаций в СМИ. Жители микрорайона Патрокл массово жалуются на то, что большая стая бродячих собак терроризирует микрорайон.

По словам людей, стая обитает на улице Сочинской. Работавшие там ранее строители прикормили псов, но позже уехали. Теперь животные голодны и обозлились. Люди боятся выходить из домов и отпускать детей одних.

В Следкоме заявили, что ищут пострадавших, а также устанавливают ответственных должностных лиц. Против последних могут возбудить уголовное дело по статье «Халатность».

Елена Миронова

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