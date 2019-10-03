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Страшную трагедию предотвратил директор школы

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Школа, Мурманск, образование

В школе Владимира директор отобрал у юноши топор, который подросток собирался применить явно не по назначению, сообщает DEITA.RU.

По словам областного уполномоченного по правам ребенка Геннадия Прохорычева, ученик восьмого класса пришел на занятия с топором. Холодное оружие было пронесено в портфеле. Когда ребенок достал топор, директор смог обезвредить мальчика.

Благодаря руководителю школы удалось обойтись без пострадавших.

Ранее агрессивный ребенок находился на контроле у инспектора по делам несовершеннолетних. В школе с него тоже глаз не спускают, так как он проблемный, дома тоже у ребенка не все хорошо.

На данный момент с ребенком работают следователи, выясняют причины, почему ребенок пришел на учебу с топором.

Напомним, это далеко не единственный случай, когда дети ведут себя агрессивно. Так, в октябре 2018 года в колледже Керчи 18-летний юноша устроил взрыв в учебном заведении и расстрелял педагогов и сверстников из автомата.

Екатерина Брязгунова

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