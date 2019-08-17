17 Август 2019, 18:59
Страшный пожар в гостинице унес жизни восьми человек
Источник изображения: dsns.gov.ua
Восемь человек погибли во время пожара в одной из гостиниц украинского города Одесса, сообщает DEITA.RU.
Информация о возгорании в Государственную службу Украины по ЧС поступила в субботу, 17 августа, в 1 час 34 минуты по местному времени. Прибывшие на место пожара спасатели обнаружили, что очаг возгорания находится на втором этаже отеля «Токио Стар».
Огонь охватил площадь в одну тысячу квадратных метров. На ликвидацию были направлены 65 спасателей и тринадцать единиц техники.
После того, как возгорание было потушено, на пепелище были обнаружены тела восьми человек.
Екатерина Брязгунова
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