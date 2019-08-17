Восемь человек погибли во время пожара в одной из гостиниц украинского города Одесса, сообщает DEITA.RU.

Информация о возгорании в Государственную службу Украины по ЧС поступила в субботу, 17 августа, в 1 час 34 минуты по местному времени. Прибывшие на место пожара спасатели обнаружили, что очаг возгорания находится на втором этаже отеля «Токио Стар».

Огонь охватил площадь в одну тысячу квадратных метров. На ликвидацию были направлены 65 спасателей и тринадцать единиц техники.

После того, как возгорание было потушено, на пепелище были обнаружены тела восьми человек.

Екатерина Брязгунова







