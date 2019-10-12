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Страшный тайфун идет на регион
Такого не было около 60 лет, сообщает DEITA.RU.
На Азиатско-Тихоокеанский регион надвигается страшный тайфун Хагибис. Об этом сообщает «Примпогода». Синоптики сообщают, что основной удар примет на себя Япония, однако отголоски супертайфуна ударят и по другим странам – в том числе, российскому Приморью.
Этот тайфун сильнейший за последние 60 лет. Из-за сильного ветра и ливней возможны потопы и оползни. Непогода покинет Японию только 13 октября.
Ранее сообщалось о том, что в Приморье из-за влияния азиатской погоды возможны осадки в виде снега. Его стоит ожидать в южных районах края.
Елена Миронова