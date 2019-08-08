Уссурийский ТИК завершил проверку документов кандидатов в депутаты городской Думы. Дойти до финиша удалось не всем, однако выбор у приморцев все-таки будет. Из кого в сентябре будут выбирать народных избранников, которые затем назначат нового мэра, в материале DEITA.RU.

Завершился очередной этап на выборах депутатов Думы Уссурийского городского округа. На 26 мандатов претендовали 136 человек, именно столько заявлений было подано в территориальную избирательную комиссию.

«Вчера, 7 августа, был последний день регистрации кандидатов. Вчера мы рассматривали вопрос регистрации последних 22 кандидатов. В ходе всех рассмотрений, с учетом отказов и аннулирований ранее принятых решений в регистрации, в выборах примут участие 125 человек. У нас 26 городских округов. Будет 125 кандидатов», - сообщили агентству в ТИК Уссурийска.

Из 25 самовыдвиженцев, а точнее 22 самовыдвиженцев и 3 представителей политических общественных объединений – Партии дела и Казачьей партии, которым также надо было собирать подписи жителей, прошли по документам лишь 15 человек. В их числе - действующий депутат гордумы Роман Милешкин, ранее представлявший ЛДПР, беспартийная жительница Междуречья Ирина Казанцева и военный пенсионер Василий Пирогов.

Семь не прошедших это испытание самовыдвиженцев погорели в основном на подписях. Так, Яна Дорожкина не смогла собрать подписи в рамках своего округа, нарушены границы – за нее подписалась часть жителей других округов. Также получил отказ кандидат от Казачьей партии – Денис Ковалев, у него возникли проблемы с графологической экспертизой и по линии УФМС, и оба кандидата от партии дела, рассказал DEITA.RU Владимир Гаврилов, зампредседателя ТИК города Уссурийска.. Интересно, что один кандидат, даже уже зарегистрированный, вдруг подал заявление об отказе от участия в выборах. Итого 11 кандидатов не примут участия в грядущих выборах.

Таким образом, побит рекорд прошлых выборов 2014 года – зарегистрировано более 60 процентов подавшихся самовыдвиженцев. Если раньше многих, что называется «срезали», то в этот раз те, кто действительно серьезно подошел к подготовке документов и сбору подписей, особых трудностей не встретили. Тенденция это или частность, покажет время, однако эксперты заявляют, что в данной ситуации Россия движется в общемировых трендах, когда при общем падении доверия к политическим партиям растет значение независимых кандидатов.

В этот раз и «нарезали» избирательные округа по-новому в Уссурийске, еще весной 2019 года. Все, как положено: с равенством числа избирателей с допустимым отклонением не более чем на 10 процентов. Соответственно, полсотни и меньше подписей жителей в свою поддержку собрать вполне можно. Но и этот «фильтр» проходят не все. Уже официально зарегистрированы в качестве кандидатов 15 человек, но одному претенденту было отказано. Причиной для недопущения к выборам стала как раз недостоверность данных в подписных листах.

На принятие решения о регистрации комиссии дается не более 10 дней с момента предоставления кандидатом документов. То есть окончательный список кандидатов уссурийцам презентуют сегодня - 8 августа.

Пока же, знакомясь с предварительным списком претендентов на мандаты Думы Уссурийска, выявляются общероссийские тенденции. Вот коммерческая структура продвигает своих претендентов во власть. Вот бюджетники: руководители коммунальных предприятий, школ и детских садов. Вот юные защитники пенсионеров, а вот известные «непримиримые» от КПРФ - семейная пара Шестунов, ранее известная как Шастун. Отметились они в электоральной истории Приморья скандальной кампанией прошлого года в Надеждинском районе, которая сопровождалась голодовкой на центральной площади, вот правда сухой или мокрой, уже и не вспомнить. Не исключено, что и на этот раз в Уссурийске избирателей ждет новая голодовка. Вот представитель казаков, а вот «соколы Жириновского», а вот «обновляющиеся эсеры».

При таких раскладах выбрать есть из кого. И в Уссурийске вполне может продолжиться еще одна общероссийская тенденция, по которой партия власти теряет квалифицированное большинство в местном парламенте, фактически передавая бразды правления в другие руки. Учитывая, что именно Дума будет выбирать мэра, 8 сентября уссурийцы, голосуя за одного кандидата, фактически выбирают во власть двух человек.

Михаил Светлов