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Страстной паре не дали заняться сексом в самолете

самолет

Любвеобильную парочку из Приморья едва не сняли с самолета за петтинг на глазах у других пассажиров. Об этом сообщает DEITA.RU.

Социальные сети взорвала «история любви» пары из Приморья. Как рассказали очевидцы, искра страсти между 43-летней женщиной из Владивостока и 41-летним мужчиной из Находки пробежала в зале ожидания московского аэропорта. Отношения незнакомых еще час нас назад приморцев развивались очень стремительно и, не успев расположиться на местах в самолете, пара решила перейти от страстных поцелуев к оральному сексу.      

«Так. Ну-ка быстро успокоились и расселись», - тоном разгневанной учительницы обратилась к страстной парочке стюардесса, заметив женскую руку на половом органе мужчины.

«Любовь» приморцев не нашла одобрения ни у командира экипажа самолета, ни у пассажиров, а потому весь полет от Москвы до Владивостока пара провела в разлуке. По прибытию в дальневосточную столицу мужчину и женщину встретили правоохранительные органы.

В отношении жителей Приморья заведено дело об административном правонарушении. Пару могут арестовать на пятнадцать суток.   

Екатерина Цой

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