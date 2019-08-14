Дорога Артем-Находка все хуже, сообщает DEITA.RU.

Трассу Артем – Находка назвать дорогой у автомобилистов просто язык не поворачивается. Почти 200 километров ям, грунтовки, трещин. Порой, объехать опасный участок дороги, не повредив автомобиль, просто нереально, массово жалуются приморцы в социальных сетях. Об ужасном состоянии трассы уже ходят легенды. А это, кстати, не просто трасса, а часть международного транспортного коридора «Приморье-1».

Из года в год власти исправно заявляют, что скоро дороги в крае отремонтируют, и в частности, речь каждый раз заходит о трассе Артем – Находка. Но время идет, а обещания растворяются вместе с асфальтом.

Вот, например, ещё в мае 2016-го экс-губернатор Владимир Миклушевский поручил отремонтировать аварийную дорогу Шкотово — Партизанск. Тогда Александр Швора, экс-глава глава дорожного департамента, быстро нашел виноватых в качестве дорожного участка – большегрузы, и заверил, работы будут закончены до конца мая. Но комиссия постановила, что поверхностный ямочный ремонт, который так любят в Приморье, на этот раз не поможет. Потому решили ремонт делать основательный, а срок перенесли до 20 июня.

И вот в августе 2019-го начали появляться первые метры свежего дорожного покрытия. Вот только особой радости такие ремонтные работы не вызывают. Проезжающие мимо местные жители называют скорость, с которой идет работа, черепашьей. Ремонтные работы в разгар сезона отпусков и вовсе срывают отдых местным жителям, вынужденным часами стоять в пробках.

Коррективы в график дорожников, безусловно, вносит и сезон тайфунов и дождей, который традиционно проходит в августе, и не просто мешает, а регулярно вносит новые разрушения в и без того грустную картину.

«С такими темпами дороги точно не дождемся», - отмечают местные жители.

И может быть, господин Швора действительно был прав, что в недолговечности асфальта на трассе Артем-Находка виноваты большегрузы. Массивные машины действительно наносят вред асфальту, провоцируют трещины и ямы. Ведь иногда можно наблюдать целую вереницу крупногабаритных автомобилей. Но вот только другого пути у них нет. Трасса имеет стратегическое значение. И чаще всего пункт назначения у них один – Порт Восточный. Но будет ли этот путь когда-нибудь безопасным, пока остается загадкой.

Отметим, что дорога Владивосток-Находка-порт Восточный является частью транспортного коридора «Приморье-1», строительство которого затянулось на более чем 10-летний срок: начато было еще в 2009 году в рамках подготовки к Саммиту АТЭС – 2012. Тогда была построена первая часть трассы до аэропорта Кневичи. Однако к полноценному первому этапу приступили лишь в 2013-м. За три года рабочие построили 18 километров новой трассы от аэропорта до игорной зоны. В эксплуатацию дорога была торжественно введена в августе 2016 года.

Следующий этап строительства новой дороги – 25 километров от Артема до села Царевка, в объезд Шкотово, Штыково и Смоляниново, стартовал в начале 2017-го и длится вот уже третий год. Он должен быть завершен уже к 2020-му году, однако Счетная палата констатировала значительное отставание от графика.

Екатерина Кононенко