«Стрелял из арбалета» - мужчина похитил внедорожник необычным способом

Уроженец Хабаровского края выстрелил в жителя приморской столицы из арбалета, после чего угнал его внедорожник, сообщает DEITA.RU.

Раненый мужчина позвонил в полицию, которая прибыла на место происшествия. Удалось установить, что пострадавший приехал на улицу Русскую, чтобы продать Тойота Ленд Крузер – показать его потенциальному покупателю.

«Во время обсуждения сделки «покупатель» без всякого предупреждения внезапно достал арбалет, выстрелил в грудь приморца, затем сел во внедорожник и скрылся», - отметили в полиции.

В ведомстве добавили, что мужчину забрали медики – у того было серьезное ранение грудной клетки.

Подозреваемого удалось задержать сотрудникам ГИБДД. Им оказался житель Комсомольска-на-Амуре.

Теперь задержанного ждет до 12 лет лишения свободы. Сейчас он находится под стражей.

Александра Маслова