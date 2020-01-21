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«Стрелял из арбалета» - мужчина похитил внедорожник необычным способом
Уроженец Хабаровского края выстрелил в жителя приморской столицы из арбалета, после чего угнал его внедорожник, сообщает DEITA.RU.
Раненый мужчина позвонил в полицию, которая прибыла на место происшествия. Удалось установить, что пострадавший приехал на улицу Русскую, чтобы продать Тойота Ленд Крузер – показать его потенциальному покупателю.
«Во время обсуждения сделки «покупатель» без всякого предупреждения внезапно достал арбалет, выстрелил в грудь приморца, затем сел во внедорожник и скрылся», - отметили в полиции.
В ведомстве добавили, что мужчину забрали медики – у того было серьезное ранение грудной клетки.
Подозреваемого удалось задержать сотрудникам ГИБДД. Им оказался житель Комсомольска-на-Амуре.
Теперь задержанного ждет до 12 лет лишения свободы. Сейчас он находится под стражей.
Александра Маслова