В Приморье вынесен приговор по громкому делу хищений при строительстве космодрома «Восточный». Бывший депутат Заксобрания, экс-глава компании-подрядчика Виктор Гребнев заплатит штраф в 2000 раз меньше похищенной суммы, сообщает DEITA.RU.

Уссурийский районный суд Приморского края вынес приговор бывшему директору ЗАО «Тихоокеанская мостостроительная компания», участвовавшего в строительстве космодрома «Восточный». Экс-главу ТМК Виктора Гребнева, известного в крае также как экс-депутата Законодательного Собрания и экс-директора департамента промышленности и транспорта, судили за растрату в особо крупном размере и преднамеренное банкротство компании.

По версии следствия, в период с 2012 по 2014 годы, он, заключая невыгодные договоры, похитил более 400 миллионов рублей. За это Виктор Гребнев получил 5 лет лишения свободы условно и штраф в 200 тысяч рублей. Это в 2000 раз меньше, чем сумма причиненного ущерба.

Примечательно, что другие участники космически коррупционного скандала ранее получили реальные сроки: экс-гендиректор ТМК Игорь Нестеренко за хищение 104,5 млн. рублей осужден на три года, а его сообщник, бывший председатель совета директоров компании Сергей Юдин – 3,4 года лишения свободы в колонии общего режима.

Напомним, что с начала строительства космодрома «Восточный» Генпрокуратура РФ выявила 17 тысяч нарушений и возбудила более 140 уголовных дел. Общая сумма ущерба составляет 10 миллиардов рублей. А космодром «Восточный» до сих пор не достроен, чем очень не доволен президент.

Светлана Алеутская