Строители Дальнего Востока сразились на кровельно-фасадном батле

Во Владивостоке 27 ноября состоялся первый Восточный строительный форум. В мероприятии приняли участие около 5 сотен предприятий, тесно связанных с отраслью. В рамках деловой программы выступили бизнесмены, представители политического истэблишмента Приморья, сообщает DEITA.RU.

Площадкой для форума стало «Приморское кольцо», точнее его закрытая часть из 5 шатров. Формат мероприятия, которое, исходя из названия, посвящено сугубо техническим профессиям, с первых минут удивил гостей. Событие оказалось на 100% заточено под непосредственный «интерактив» - в первую очередь между предпринимателями. Соответствующий зал для переговоров присутствовал, здесь его назвали зоной нетворкинга.

Предприниматели узнали и о новых мерах государственной поддержки. Как отметил зам. директора центра «Мой бизнес», Александр Варченко, претендовать на финансовые и прочие преференции могут и производители строительных материалов. Региональный центр инжиниринга поможет компенсировать расходы производственных предприятий по самым разным направлениям: это и регистрация торговой марки, и разработка цеха производства, и даже патентование и маркетинговые исследования.

«Обратившись к нам, предприятия получат в этих и других областях компенсацию затрат в размере 95% на условиях софинансирования. Причем они получат данные услуги от профессионалов рынка. Ведь услугу оказываем хоть и не мы, но мы подбираем специализированную компанию, которая оперативно и качественно исполнит свои обязательства для предприятия», - рассказал директор регионального инжинирингового центра в Приморском крае, Александр Варченко.

Кроме основного зала со сценой и нетворкинга, Восточный строительный форум мог похвастаться зонами «Эксперимент» и «Кровельно-фасадный батл». Первая – пространство для строителей, где они демонстрируют необычные решения, материалы и способы обращения с привычными конструкциями.

Вторая – состязание, где компании показали скорость и новые технологические решения в строительстве кровли и фасада.

«Задачей команд было выполнение работ не столько на скорость, сколько на качество и соблюдение технических особенностей материала», – высказался руководитель обособленного подразделения «Восток», компании «Тегола групп», модератор кровельно-фасадного батла Сергей Мызгин.

«Люди не знают мастеров, профессионалов в строительной отрасли — лучших кровельщиков, сварщиков, электриков и других. На этом форуме мы создали пространство, где решили на практике выявить лучших специалистов в Приморье, потом этот формат можно расширить на весь Дальний Восток. Именно на таких площадках рождается настоящая коммуникация — мастера могут не только повысить свою квалификацию, но и узнать коллег, познакомиться с новыми поставщиками продукции, а те в свою очередь найдут лучшие бригады для работы», — сказал соорганизатор форума, учредитель группы компаний «Центр кровли» Роман Безматерных.

Победителями Кровельно –фасадного баттла стали:

Турнир по монтажу кровельных систем «Тегола»

1 место ООО «Мера Констракшн»

2 место ИП Бабакехвян

3 место ИП Рустамов

Турнир по монтажу фасадных систем «Aquasistem»

1 место ООО «Руфтоп Технолоджи»

2 место ИП Корица г. Находка

Турнир по монтажу кровельных систем «Plastfoil»

1 место ООО «Владоптторг»

2 место ООО «Лидер ДВ»

Турнир по монтажу фасадных систем «Центр Кровли»

1 место СК «Рубин»

2 место ООО «Находкинское ремонтно-строительное управление»

3 место ООО «Каркасный дом»

Турнир по монтажу кровельных систем «Центр Кровли»

1 место Ассоциация строителей каркасных домов Приморского края

2 место ООО «Добродом»

3 место ООО «Находкинское ремонтно-строительное управление»

Восточный строительный форум продлится больше 9 часов, обещая гостям и участникам насыщенную пленарную и дискуссионную программу и яркие интересные площадки.

Мероприятие прошло под девизом «строители для строителей». Организаторами площадки для решения проблем отрасли, дискуссий и экспериментов стали краевой центр «Мой бизнес», группа компаний «Центр кровли», приморское региональное отделение «Деловой России», компании «Восточный луч», «Рекорд», банк «Открытие». Проведение форума поддержал департамент градостроительства Приморского края.

Евгений Черемухин