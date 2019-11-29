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Строители приступили к установке пролетов на ключевом мосту трассы «Владивосток-Находка»

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Пролетные строения на мосту через реку Артёмовка возле приморского поселка Штыково начали опускать подрядчики, производящие работы на трассе «Владивосток-Находка-Порт Восточный». На этой неделе с инспекцией на объект прибыл дальневосточный полпред Юрий Трутнев, сообщает DEITA.RU.

Мост через Артемовку – самый важный среди 16 аналогичных строений и 12 путепроводов, предусмотренных проектом трассы, из-за своей сложности. Длина моста с учетом эстакады составляет около 1,6 тыс. метров, сам мост в длину составляет полкилометра.

Строительство сооружения обеспечивается силами акционерного общества «Мостострой-11», в команде которого работают профессионалы с опытом работы при строительстве Крымского моста, рассказал руководитель проекта Денис Напольских. Всего на установке пролетных сооружений задействовано порядка 250 рабочих.

Напомним, строящаяся четырехполосная трасса дублирует существующую двухполосную дорогу в Находку, проходя мимо населенных пунктов. Магистраль будет соединена с существующими краевыми и федеральными трассами через три развязки, которые предусмотрены в проекте. В том числе, дорога будет иметь выход на федеральную трассу А-370 "Уссури".

Отметим, магистраль «Владивосток-Находка-Порт Восточный» имеет ключевое значения для развития экономических точек роста на юге Приморского края, что отражено в государственной программе «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2013-2021 годы.

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