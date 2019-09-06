Следком Челябинской области передал суду уголовное дело учредителя ООО «Речелстрой» и экс-директора предприятия, сообщает DEITA.RU со ссылкой на местный СКР.

Уголовное дело возбудили после того, как обманутая ими дольщица позвонила на прямую линию президенту страны Владимиру Путину. Они обвиняются в выводе 617 млн рублей.

Следствие установило, что в 2014 – 2017 годах обвиняемые украли деньги дольщиков, которые предназначались для строительства челябинского микрорайона «Lake City».

От их действий пострадали полторы тысячи человек и жители Курганской области.

Следствие велось сотрудниками местного отделения МВД.

Анастасия Туркова